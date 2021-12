COPPA ITALIA. Genoa-Salernitana, sfida a Marassi: chance per le seconde linee Fischio d'inizio alle 21: le probabili formazioni

La Salernitana questa sera alle 21 sfida il Genoa a Marassi per i sedicesimi di Coppa Italia. Una partita che arriva in un momento molto delicato per entrambe le società, coinvolte nella lotta per non retrocedere ed in crisi di risultati. Sia Colantuono che Shevchenko, dunque, daranno spazio alle seconde linee, provando quei calciatori che hanno giocato di meno in campionato. I granata dovrebbero scendere in campo con il 3-5-2: tra i pali esordirà Fiorillo che sarà osservato speciale anche in virtù delle prestazioni non esaltanti di Belec; in difesa Gagliolo sarà il centrale con Delli Carri e Jaroszynski ai suoi fianchi. Di Tacchio sarà il perno di centrocampo con Schiavone e Kastanos mezzali e Kalombo e Kechrida sulle corsie esterne. In avanti tocca a Djuric e Vergani. In panchina il tecnico porterà anche tre elementi della Primavera, tra cui Alessandro Russo, centrocampista 18enne originario di Montoro. Sono rimasti a Salerno Ribery e Bonazzoli, mentre gli altri titolari potrebbero essere impiegati a gara in corso.

GENOA-SALERNITANA

Le probabili formazioni:

GENOA (3-5-2): Semper; Biraschi, Bani, Vazquez; Sabelli, Behrami, Touré, Portanova, Cambiaso; Destro, Kallon. A disp: Andrenacci, Marchetti, Sirigu, Vanheusden, Masiello, Cassata, Criscito, Galdames, Ghiglione, Hernani, Melegoni, Ekuban, Pandev. All: Shevchenko.

SALERNITANA (3-5-2): Fiorillo; Delli Carri, Gagliolo, Jaroszynski; Kalombo, Schiavone, Di Tacchio, Kastanos, Kechrida; Vergani, Djuric. A disp: Belec, Guerrieri, Gyomber, Motoc, Ranieri, Bogdan, L. Coulibaly, Russo, Obi, Cannavale, Gondo, Simy. All: Colantuono.

Arbitro: Serra di Torino (Moro/Gualtieri). IV uomo: Maggioni. Var: Di Paolo (Galetto)