Genoa-Salernitana 1-0, Colantuono: "Situazione pesante, speriamo si risolva" Il tecnico: "Abbiamo giocato una buona partita ma non abbiamo sfruttato le occasioni"

“Abbiamo giocato bene, disputando una buona partita. Non a caso le migliori occasioni le abbiamo avute noi, ma non siamo riusciti a sfruttarle e così è inevitabile uscire sconfitti”. Così Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, ha commentato il ko subito dai granata nel match di Coppa Italia contro il Genoa. Una partita preparata bene e che potrebbe rappresentare un’iniezione di fiducia in vista della prossima sfida contro l'Inter. “Il prossimo avversario sarà l’Inter, non so se basterà”, l’onestà dell’allenatore che sa di dover affrontare non solo la prima della classe ma anche la squadra più in forma del campionato in questo momento.

La speranza, magari, è di ricevere buone notizie almeno sul fronte societario: “È un momento difficile, come lo è del resto da inizio anno. Quando sono arrivato qui - ha aggiunto Colantuono - eravamo già in fondo alla classifica, con una squadra costruita in fretta e in ritardo rispetto alle altre. In queste condizioni è difficile per tutti, anche per i ragazzi. Abbiamo provato a mascherare i problemi finora, ma è complicato. C’è poca chiarezza e spero che arrivi presto, altrimenti è un gioco al massacro. La situazione sta diventando pesante. Nonostante tutto, i ragazzi non hanno mai mollato ed hanno onorato tutte le partite al massimo. Oltretutto, e non vuole essere un alibi, paghiamo anche 7-8 assenze per infortunio. Ma ripeto - ha concluso Stefano Colantuono -: la cosa più importante sarà uscire da una situazione che anche i calciatori avvertono e soffrono”.