Salernitana, proroga trust: decisioni in Lega e consiglio federale Appoggio dei club per evitare una A zoppa in corsa. "Determinazioni conseguenti" martedì in FIGC

È ufficiale la richiesta di una proroga dei termini da parte dei trustee con le offerte definite inaccettabili nel lungo comunicato pubblicato dall'US Salernitana sul sito ufficiale in mattinata. Sono ore decisive con il match di campionato dietro l'angolo (domani alle 20.45 il Cavalluccio Marino ospiterà la capolista Inter all'Arechi) ed è il giorno dell'assemblea di Lega Serie A.

In pochi giorni andrà ricalibrata la posizione della Salernitana, in equilibrio già precario dall'estate. L'esclusione del club granata è nello scenario, ma appare come la soluzione negativa che la A vuole scongiurare per non stravolgere l'assetto del campionato 2021/2022 (una squadra già retrocessa, percorso granata da azzerare in corsa con classifica da rimodulare).

Il problema riguarda tutta la massima serie e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, che ha accettato l'apertura della fase "trust" per la società. Inoltre, appare cruciale anche l'appuntamento in via Allegri, fissato per le 11 di martedì, quando si terrà il consiglio federale. All'ordine del giorno c'è la situazione dell'US Salernitana 1919 con le "determinazioni conseguenti": ecco quanto si legge nel comunicato FIGC, che presenta i temi della riunione programmata, con la partecipazione anche di Claudio Lotito, rientrato in consiglio. Meno di una settimana per ulteriori sviluppi, forse decisivi.