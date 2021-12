Salernitana, Caramanno: "Usciremo da questo tunnel" Il consigliere, ex assessore allo sport: "In difficoltà. Le istituzioni sportive faranno il massimo"

"Siamo qui per l'iniziativa Macte Animo e abbiamo parlato del tunnel, che domani dovrebbe essere inaugurato. Credo che noi alla fine saremo fuori dal tunnel". Il consigliere del Comune di Salerno ed ex assessore allo sport, Angelo Caramanno, si è espresso così sulla richiesta di proroga del trust per la Salernitana e sui rischi dell'esclusione dal campionato di Serie A: "Non posso credere che non verremo fuori da questa situazione, antipatica, difficile, complicata. - ha spiegato Caramanno - Si deve trovare la soluzione per venire fuori da questa difficoltà, oggettiva. Confido nel buonsenso delle istituzioni sportive. È necessario che questa storia vada avanti, come il progetto Serie A. Non conosco le carte, leggo comunicati, che hanno una valenza restrittiva rispetto alla realtà. Abbiamo vinto un campionato e una serie di norme ha imposto questa situazione. Le ìstituzioni sportive faranno il massimo per consentire alla Salernitana di portare avanti il campionato nel miglior modo possibile. Il sindaco ha fatto un appello con il Comune in prima fila nel caso di necessità. Assumerà altre determinazioni. Siamo tutti preoccupati, lo dice lo stesso allenatore. C'è una situazione di difficoltà. Noi per lo stadio abbiamo continuato a lavorare. I tornelli e il tunnel sono pronti. L'Arechi, anche con alcuni limiti strutturali, derivanti dall'età, è comunque uno stadio importante per la Serie A: è una delle migliori strutture che ho visto fin qui nel campionato".