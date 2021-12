Salernitana-Inter, i dettagli per l'accesso allo stadio Arechi Comunicato del club granata alla vigilia del match con la capolista (domani ore 20.45)

Per la gara Salernitana-Inter, in programma domani (calcio d'inizio alle 20.45), i varchi d'accesso dello stadio Arechi saranno aperti dalle 18.15. Ecco quanto comunicato dal club di via Allende tramite nota ufficiale. I tifosi potranno accedere "soltanto se in possesso del green pass rafforzato (vaccinato o guarito). - si legge nel comunicato - Al fine di accedere allo stadio è obbligatorio stampare sia il tagliando d’accesso sia il green pass. Il tagliando d’accesso va stampato e ritagliato seguendo la linea del tratteggio come mostrato sul biglietto. Al fine di espletare tutte le procedure di controllo agli ingressi si invitano i tifosi a raggiungere lo stadio con largo anticipo rispetto all’orario di apertura dei varchi d’accesso. Si invitano i tifosi a non raggiungere lo Stadio "Arechi" se sprovvisti di regolare tagliando d’accesso. Si ricorda che è vietato introdurre all’interno dello Stadio artifici esplosivi, pirotecnici e fumogeni".