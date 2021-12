Salernitana-Inter, Colantuono: "La chiarezza sembra sempre più lontana" Il tecnico: "I tifosi meritano tutto il meglio possibile, dovere onorare la maglia sempre"

"Domani affrontiamo l’avversario più in forma del campionato che si trova al top della condizione e questo renderà il nostro compito ancora più arduo". Stefano Colantuono ha presentato, con una nota ufficiale pubblicata dal sito ufficiale della Salernitana, la sfida in programma domani (ore 20.45), quando il Cavalluccio Marino ospiterà l'Inter: "Veniamo da una gara ravvicinata e questo certamente non ci aiuta. - afferma il tecnico - Servirà una prestazione perfetta per cercare di giocarcela con le nostre armi. La squadra ha sempre lottato ma in questo momento anche la fortuna non ci aiuta perché nelle ultime gare la prestazione c’è stata e avremmo meritato di più”.

L'attesa societaria: “Nelle dieci partite, inclusa quella di domani, disputate sotto la mia guida abbiamo affrontato sei top club con una rosa ridotta e tutto ciò ha amplificato le difficoltà. Inoltre la situazione societaria non ci ha aiutato; se nella prima metà del girone d’andata c’era almeno la speranza di avere maggiore chiarezza oggi questa chiarezza sembra sempre più lontana e tutto questo a livello di serenità non aiuta. Devo anzi ringraziare i ragazzi per la professionalità e l’impegno e tutti i dirigenti e le persone che stanno lavorando per noi e che ci garantiscono tutti i giorni massimo supporto. I tifosi meritano tutto il meglio possibile ed è nostro dovere onorare la maglia sempre”.