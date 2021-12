Tensione all'esterno dell'Arechi, assaltato un pullmino: fermato un tifoso Problemi di ordine pubblico prima di Salernitana-Inter

Tensione all'esterno dello stadio Arechi prima del fischio d'inizio di Salernitana-Inter. Intorno alle 20 un gruppetto di persone, presumibilmente tifosi di casa, ha tentato di assaltare un nove posti a bordo del quale viaggiavano i tifosi interisti. Non è chiaro perché il minivan sia passato dinanzi alla Tribuna Azzurra, percorso solitamente riservato ai tifosi della Salernitana. Al passaggio del mezzo è stato esploso un petardo ed il gruppetto di esagitati lo ha inseguito, trovando la pronta risposta delle forze dell'ordine. A quel punto la reazione è stata nei confronti di agenti e militari che sono riusciti a fermare una persona, pare un giovane salernitano. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Questura di Salerno per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e risalire all'identità dei violenti.