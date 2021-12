Futuro Salernitana: De Luca chiama i trustee: possibile conferenza dopo martedì I tifosi chiedono garanzie sul futuro del cavalluccio marino

Le sconfitte di Genoa e Cagliari hanno lasciato invariata la situazione in coda alla classifica, consentendo alla Salernitana di non sprofondare. Un piccolo appiglio che, tuttavia, dovrà essere suffragato dai risultati. Martedì i granata torneranno in campo per l'ultima partita del girone d'andata: ad Udine il cavalluccio marino dovrà provare a riaccendere le speranze, anche per rianimare una piazza che è ormai concentrata quasi esclusivamente sulla questione societaria. Poche ore prima del match contro l'Udinese, infatti, in Figc si giocherà una partita ben più importante: la Federazione dovrà esaminare il caso Salernitana e, in particolare, la proposta di prorogare il trust che è stata supportata anche dall'assemblea di Lega A. Un sostegno che sicuramente rafforza la posizione dei granata che, tuttavia, dovranno fare i conti con il pensiero dell'intero Consiglio Federale. La proroga sembra essere lo scenario più probabile ma la Figc potrebbe fissare dei paletti invalicabili, sia per spingere i trustee a cedere entro un termine prestabilito che per allontanare definitivamente Claudio Lotito e Marco Mezzaroma. La vicenda societaria, intanto, viene seguita con apprensione anche dalle istituzioni: dopo il parlamentare Piero De Luca, anche il governatore campano Vincenzo De Luca ha avuto un contatto con i trustee per sincerarsi della situazione e avere rassicurazioni. Risposte che i trustee stanno pensando di dare pubblicamente: dopo la decisione del Consiglio Federale, infatti, potrebbe essere convocata una conferenza stampa per fare il punto sui temi legati alla cessione.