Salernitana, ad Udine sarà ancora emergenza ma recupera Bonazzoli I granata proveranno a chiudere in modo degno il girone d'andata

Martedì sera la Salernitana tornerà in campo per l'ultima partita del girone d'andata: ad Udine il cavalluccio marino dovrà provare a chiudere in modo degno un girone d'andata caratterizzato da risultati tutt'altro che esaltanti. In Friuli, tra l'altro, Stefano Colantuono dovrà fare ancora una volta i conti con l'emergenza: il rischio di partire senza sei pedine (Ruggeri, Mamadou Coulibaly, Strandberg, Vergani, Veseli e Capezzi) è, infatti, molto concreto. a arrivati a questo punto della stagione, le assenze non potranno rappresentare più un alibi. La buona notizia, però, è rappresentata dal recupero di Bonazzoli che oggi ha lavorato regolarmente con il gruppo e partirà con la squadra. I granata dovranno provare a fare risultato anche per rianimare le speranze di una piazza che è ormai concentrata quasi esclusivamente sulla questione societaria. Domani alle 10 la squadra effettuerà la rifinitura al Mary Rosy che precederà la partenza per il Friuli.