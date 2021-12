Salernitana, tre casi Covid nel gruppo squadra: bloccata la partenza per Udine In serata è atteso l'esito dei tamponi, a rischio la trasferta

Il Covid blocca la partenza della Salernitana per Udine. Come anticipato dall'ANSA, nelle ultime ore è emerso un caso di positività nel gruppo squadra granata. Tutti i calciatori sono stati sottoposti a tampone molecolare, i cui risultati sono attesi entro le 20. Il caso è stato preso in carico dal dipartimento di prevenzione dell'Asl di Salerno. In attesa dell'esito dei test molecolari, l'azienda sanitaria ha vietato la partenza per il Friuli, come confermato anche dalla stessa Salernitana.

«L’U.S. Salernitana 1919 comunica che a seguito della rilevata positività al Covid-19 da parte di un calciatore, l’ASL di Salerno ha fatto divieto assoluto di far intraprendere il viaggio della squadra per la trasferta di Udine con volo di linea così come programmato. A seguito di ciò è stato applicato il protocollo attualmente in vigore e tutti componenti del gruppo squadra si sono sottoposti nel pomeriggio a tamponi molecolari. Qualora i tamponi risultassero negativi la società ha già predisposto la partenza della squadra per la giornata di domani con un volo privato. Seguiranno ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore».

AGGIORNAMENTO ORE 19.30. Sale a tre il numero dei positivi nel gruppo squadra della Salernitana. Lo ha fatto sapere l'Asl di Salerno con una nota ufficiale. «Dopo la comunicazione da parte della società di un primo positivo, l'Asl ha disposto i controlli opportuni, dai quali é emersa la positivitá di altri due componenti dello staff (non giocatori), di cui uno sintomatico. Pertanto, si é deciso di attendere il responso degli altri tamponi per prendere le decisioni del caso. Allo stato la trasferta é sospesa. L'esito dei tamponi sará noto in serata. Seguiranno aggiornamenti».