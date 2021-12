Udinese, Marino: "Al 99,9% la gara con la Salernitana si gioca" Le parole del direttore dell'area tecnica del club friulano

"La Lega ci ha confermato che la partita si gioca alle 18.30 e che la Salernitana ha prenotato un charter domani mattina alle 10 per essere regolarmente in campo. Non ci saranno assolutamente stravolgimenti".

Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica del club friulano, ai microfoni di Udinese Tv assicura che la sfida in programma domani alla Dacia Arena si giocherà come previsto dopo la sospensione della trasferta decisa dall'Asl di Salerno per tre positività (un giocatore e due componenti dello staff) fra i campani. "Per noi conta quello che dice la Lega e la Lega non ha rinviato la partita, non è una situazione tale da giustificare un rinvio, la Salernitana partirà domani mattina e noi saremo pronti a riceverla con ospitalità sportiva. Che i tifosi vengano perchè la partita al 99,9% si gioca, non c'è motivo per dubitare di questo". (ITALPRESS).