Udinese-Salernitana: granata fermati dall'ASL, friulani in campo Le ultime sul match della Dacia Arena, in programma con calcio d'inizio alle 18.30

L'Udinese sarà sul terreno di gioco della Dacia Arena e attenderà la Salernitana. Come accaduto per Juventus-Napoli e Lazio-Torino, match di Serie A della scorsa stagione, e per Salernitana-Reggiana e Empoli-Chievo (Serie B 2021/2022) si dovrebbero rivivere 45 minuti d'attesa con l'arbitro a decretare la chiusura della gara con i friuliani in campo e i granata a casa, fermati dall'ASL di Salerno. "Due positivi più un sintomatico hanno fatto suggerire al nostro contact tracing, anche sulla scorta delle comunicazioni del medico sociale della Salernitana, che nelle 48 ore precedenti non c'era stato un rigoroso rispetto delle procedure del gruppo squadra, la sospensione dei movimenti dei giocatori contagiati e dei contatti stretti": ecco quanto affermato da Arcangelo Saggese Tozzi, responsabile Covid dell'Asl di Salerno in merito allo stop imposto alla Salernitana.