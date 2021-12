Salernitana, Gravina (FIGC): «Cessione entro il 31 dicembre, oppure esclusione» Il presidente Federale: «Sono convinto che in dieci giorni sarà venduta»

In diretta dalla sede della Figc la diretta testuale del presidente Figc, Gabriele Gravina (clicca qui per rivedere la conferenza)

«Il mondo del calcio ha dimostrato in questo momento di essere più rispettoso di quello che qualcuno vuole far apparire. Noi non allentiamo nulla rispetto alle licenze, se c'è una legge dello Stato che consente alle società di capitali di procedere, di non ricapitalizzare, la Figc non può fare nulla. Noi adotteremo licenze nazionali molto più stringenti. Terremo sotto controllo i costi. Noi cercheremo di generare degli effetti virtuosi all'interno del nostro sistema»

Situazione Salernitana: «non abbiamo assunto nessuna delibera, mi sono limitato a leggere quanto contenuto in un atto notarile. Il trustee prende atto che la Salernitana sarà esclusa al 31 dicembre. Ieri sera abbiamo ricevuto una proposta di uno dei disponenti che non è contemplata nell'atto notarile. Noi auguriamo alla Salernitana di trovare un acquirente in questi dieci giorni, altrimenti l'atto parla chiaro. Il caso Salernitana o altri casi, stiamo valutando la possibilità di offrire anche la partenza da campionati professionistici di base».

Orientamento Lega A e mancata partenza per Udine: la Lega A sul caso Salernitana ha espresso la posizione che ben conoscete. Ma non era all'unanimità. C'è stata una presa d'atto da parte del Consiglio Federale di quanto stabilito in un atto notarile.

Noi abbiamo chiesto un'attività di coordinamento che, purtroppo, non c'è stata. Quando interviene un'autorità locale diventa difficile attivare meccanismi diversi. Auspichiamo che in tempi rapidi ci sia una regressione del Covid e che il mondo del calcio possa tornare ad effettuare la sua attività.

Serie A a 19 squadre? è un problema che mi pongo ma non è l'impostazione che posso seguire. Il problema è che il sistema deve essere credibile. Ci sono delle decisioni assunte in atto notarile, avevano chiesto un mese e ne abbiamo dati sei. Sapete che su questa vicenda abbiamo preso decisioni ferree. Ci sono anche dei ricorsi sulla multiproprietà. Ho sentito delle cifre, permettetemi, se una società sana come la Salernitana, qualche problema c'è.

I trustee sono autonomi, arrivavano offerte e ci informavano. Eravamo soggetti destinatari. Ne hanno girate due, tre o quattro e le hanno ritenute non congrue. Bisogna capire qual è la capacità di offerta di quel mercato.

Il senso del rispetto verso la città di Salerno e la tifoseria l'ho dimostrato dal primo istante quando a maggio abbiamo sollevato il problema. Abbiamo applicato rigorosamente quella norma, il proprietario della Salernitana è stato il primo a dire che andava applicata quella norma. Il mio rispetto è stato totale, abbiamo concesso l'applicazione di uno strumento che era temporaneo. La città di Salerno merita rispetto ma il rispetto significa essere responsabili e consapevoli.

Io sono convinto che in dieci giorni la Salernitana si venderà, perché non è possibile ancora oggi continuare a ragionare su questa soluzione. Io non ho fatto una promessa, io ho detto che al 31 dicembre la soluzione doveva essere trovata. Non mando la Federazione al massacro. È un tema che abbiamo portato in discussione. Ho fatto un atto di grande coraggio e in risposta ne abbiamo avuto che due società hanno fatto ricorso.

Lazio? Abbiamo chiarito che quella che genera l'incompatibilità è l'ultima arrivata.

Io ho preso atto di un documento ufficiale che i trustee e i disponenti mi hanno inviato. Se poi non sono contenti, non so che farci.

Io spero che quella di venerdì non sia stata l'ultima. Se dovesse esserci un cambiamento oggettivo - che non è la proroga che non è contemplata - che significa atto di vendita firmata, bene. altrimenti la Salernitana al 1 gennaio è fuori.

Sarebbe falsato anche se prorogassimo il trust. Il campionato non è falsato sotto il profilo del punteggio e della competizione sportiva. Le nostre norme sono chiare, c'è stata una deroga diversi anni fa. questa deroga ha consentito di prevedere una norma che in caso di promozione in serie A non poteva essere iscritta al campionato di A. Forse avremmo dovuto escluderla prima? Ma mi sembrava un atto di una cattiveria inaudita. Lo strumento che abbiamo proposto mi è sembrato condiviso, autonomo. La città paga? Mi dispiace tantissimo. Ma ci sono ancora le condizioni per risolvere, non dipende da noi. Devo rendere merito al presidente De Luca che è venuto più di una volta a Roma, l'unico interlocutore con il quale abbiamo avuto contatti. Abbiamo tifato insieme per una soluzione.