Udinese in campo, Salernitana in quarantena: 3-0 o rinvio, i precedenti Alla Dacia Arena non si gioca con i granata fermati dall'ASL di Salerno per casi covid

Alle 18.30 era in programma il calcio d'inizio di Udinese-Salernitana, ma la squadra granata non è partita alla volta del Friuli e non ha raggiunto la Dacia Arena. Il Cavalluccio Marino ha preso atto "delle disposizioni dell’ASL di Salerno che ha richiesto la sospensione dell’attività della squadra e ne ha vietato la partecipazione ad eventi sportivi. La società ha provveduto a comunicare tali disposizioni alla Lega Serie A e si rende disponibile ad ogni tipo di accertamento da parte delle autorità sanitarie locali".

In base a quanto disposto, i tesserati della Salernitana sono in quarantena, definita inevitabile dall'ASL locale. "Ci sono state delle valutazioni fatte rispetto alla positività di due atleti con antigenico e molecolare. Alla comunicazione di una terza persona, sintomatica, del gruppo squadra della Salernitana, e dei possibili contatti avuti nelle 48 ore precedenti, i colleghi hanno dato indicazione di sospensione. Il gruppo è in isolamento fiduciario. La gestione nel rapporto con il mondo sportivo non riguarda l'azienda sanitaria locale": ha spiegato il responsabile Covid dell'ASL Salerno, Arcangelo Saggese Tozzi.

La Lega Serie A non ha disposto il rinvio e, ovviamente, l'Udinese ha raggiunto la Dacia Arena. Nei fatti si replica quanto accaduto già nella passata stagione in Juventus-Napoli, Lazio-Torino ed Empoli-Chievo tra Serie A e Serie B. Alle 19.15 l'arbitro della gara Udinese-Salernitana, Giacomo Camplone della sezione di Teramo, decreterà la fine del match con l'assenza di una delle due squadre.

I precedenti - Toccherà al giudice sportivo assumere una decisione: per Juventus-Napoli ci fu prima l'assegnazione della vittoria per 3-0 a tavolino, poi il rinvio determinato dalla vittoria azzurra al Collegio di Garanzia del Coni. In Lazio-Torino, anche in virtù di quanto deciso al Foro Italico, fu subito disposto il rinvio dal giudice sportivo. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha sottolineato il valore primario dell'ASL, che decide e la cui indicazione va seguita. Il verdetto su Udinese-Salernitana resterà, quindi, in stand-by, ma sembra aprirsi lo scenario del rinvio.