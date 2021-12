Salernitana, parla Cerruti: «Ho sensibilizzato l'ambiente per salvare i granata» L'imprenditore non entrerà in prima persona nell'operazione ma si sta impegnando fortemente

Ribadisce che la sua presenza in Figc fosse finalizzata esclusivamente a far gli auguri di Natale al presidente Figc, Gabriele Gravina. Ma è chiaro che Domenico Cerruti si stia impegnando per provare a salvare la Salernitana. Non in prima persona ma mettendo insieme quattro-cinque imprenditori in grado di presentare una proposta vincolante d'acquisto entro il 31 dicembre. In una nota l'ex presidente dell'Agropoli ha smentito «un possibile interessamento verso l’acquisto della Salernitana». Cerruti ha spiegato che «da parte mia, non verrà formalizzata nessuna proposta per l’acquisizione delle partecipazioni societarie della Salernitana».

L'imprenditore cilentano, però, ha confermato che «negli ultimi mesi, nonostante la carica che ricopro in E-Way Finance S.p.a. e le attività che seguo mi tengano impegnato quotidianamente tra Roma e Milano, avendo a cuore le sorti della Salernitana e della città, ho sensibilizzato l’ambiente e possibili azionisti affinchè fosse viva l’attenzione nei confronti di questa realtà».

Parole che confermano la presenza di una cordata che, seppur al fotofinish, proverà a salvare la Salernitana e ad evitare l'esclusione dal campionato. «Come già accennato nella giornata di ieri, la mia presenza in Figc aveva l’unico obiettivo di porgere i saluti al caro amico nonché presidente federale Gabriele Gravina», ha chiarito Cerruti che, tuttavia, ha fatto tappa in via Allegri in almeno tre momenti differenti della giornata. «L’augurio e la speranza è che venga presentata un’offerta entro il 31 dicembre e che la Salernitana possa continuare il glorioso percorso realizzato sino ad oggi», ha concluso Cerruti che in queste ore sta continuando a lavorare per riuscire a mettere insieme un gruppo d'imprenditori solido e in grado di formalizzare l'acquisizione della Salernitana.