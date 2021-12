Salernitana, colpaccio Spezia a Napoli: ora la salvezza sul campo è a -8 Una gara in meno, non giocata a Udine, ma l'attesa granata è per la cessione entro il 31 dicembre

Con una gara in meno, a -8 dalla zona salvezza e con il finale del 2021 che risulta decisivo per la Salernitana, per la società e, quindi, per la prosecuzione dell'attività sportiva nella stagione di Serie A 2021/2022. Lo Spezia vince a sorpresa contro il Napoli, ai liguri basta l'autogol di Juan Jesus senza tiri in porta per passare al Maradona per la quota 16 in classifica al giro di boa.

La Salernitana, da 8 punti dopo 18 gare, non è scesa in campo a Udine nel tardo pomeriggio di martedì. I granata, fermati dall'azienda sanitaria locale, non hanno raggiunto la Dacia Arena. Senza il rinvio da parte della Lega Serie A l'Udinese si è presentata sul terreno di gioco. Ora è attesa per quanto deciso dal giudice sportivo.

Rebus - Nei precedenti c'è sia il 3-0 a tavolino, poi cancellato dai verdetti successivi negli appelli con gara riprogrammata, che il rinvio immediato sin dal primo grado di giudizio. Nel frattempo, è corsa contro il tempo per la vicenda che risulta primaria nel finale del 2021. Entro il 31 dicembre la Salernitana dovrà essere ceduta. In caso contrario sarà esclusa dal campionato di Serie A con l'azzeramento dei punti e dei risultati del Cavalluccio Marino e una prosecuzione del torneo a 19 squadre. Si cerca la via d'uscita in extremis dopo i mesi della gestione trust avviato in estate.