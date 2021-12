Salernitana, ulteriore positività al covid riscontrata nel gruppo squadra Sale a quattro il numero di positivi tra i granata dopo i tre casi già certificati

Ancora una positività nel gruppo squadra della Salernitana. Il club di via Allende ha comunicato l'ulteriore caso covid riscontrato tra i tesserati con il ciclo di tamponi delle scorse ore. "L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito di ulteriori controlli effettuati in data odierna, un altro componente del gruppo squadra, già in quarantena, è risultato positivo al Covid-19": ecco quanto reso noto dalla Salernitana, il cui gruppo squadra è in quarantena nel rispetto delle disposizioni dell'azienda sanitaria locale. Sale a quattro il numero di positivi tra i granata dopo i tre casi certificati prima della trasferta di Udine, saltata per rispondere a quanto determinato dall'ASL di Salerno, ovvero "la sospensione dell’attività della squadra e ne ha vietato la partecipazione ad eventi sportivi".