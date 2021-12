Udinese-Salernitana è "sub iudice", rinviata la decisione sul match Dubbio tra il 3-0 a tavolino con ricorso granata o l'immediato differimento del match

"Sub iudice": ecco quanto certificato per il risultato di Udinese-Salernitana all'interno delle gare della diciannovesima giornata e del comunicato pubblicato dalla Lega Serie A con le decisioni del giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea.

Verdetto rinviato per la sfida non disputata alla Dacia Arena, programmata nello scorso martedì con calcio d'inizio alle 18.30: 3-0 a tavolino per friulani o l'immediato differimento con la gara da reinserire nel calendario delle due squadre e con data da destinarsi. Si presenta questo scenario per il Cavalluccio Marino. I tesserati granata stanno osservando la quarantena disposta dall'azienda sanitaria locale e, in mattinata, il club di via Allende ha reso un'ulteriore positività nel gruppo squadra. È salito a 4 il numero di contagi. In città si conferma l'attesa per la cessione che deve essere formalizzata entro il 31 dicembre. La Salernitana rischia l'esclusione dal campionato.