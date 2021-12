Salernitana, Lassana Coulibaly e Kechrida convocati per la Coppa d'Africa Martedì la ripresa degli allenamenti dopo i casi Covid emersi in gruppo

Nella speranza di poter avere quanto prima garanzie sul fronte societario, la Salernitana si prepara a tornare in campo per riprendere la preparazione. La quarantena scattata dopo i casi positivi emersi nel gruppo squadra, costringerà i granata a qualche altro giorno di riposo: soltanto martedì il gruppo potrà tornare in campo per iniziare a preparare un girone di ritorno che la Salernitana spera di poter disputare regolarmente. Alla ripresa non ci saranno sicuramente Lassana Coulibaly e Kechrida: i due calciatori sono stati convocati dalle Nazionali di Mali e Tunisia per la Coppa d'Africa. In caso di svolta societaria e, quindi, di prosecuzione del campionato, la Salernitana dovrà fare a meno dei due calciatori almeno per le prime tre partite del girone di ritorno contro Venezia, Verona e Lazio. Un problema che i tifosi della Salernitana sperano di potersi porre.