Salernitana, il Covid avanza: quinto caso positivo nel gruppo squadra La ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì

Sale a cinque il numero dei casi positivi riscontrati nel gruppo squadra della Salernitana. La notizia del nuovo contagio è stata comunicata dalla stessa società granata. «L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito di ulteriori controlli, un altro componente del gruppo squadra, già in quarantena, è risultato positivo al Covid-19». Proprio le positività emerse alla vigilia della trasferta di Udine avevano costretto la Salernitana a non partire per il Friuli (il risultato del match è ancora sub-iudice). Nelle ore successive era emerso un nuovo caso positivo, mentre in giornata è stato riscontrata la quinta positività. Da capire se ci sarà un differimento del programma che prevede la ripresa degli allenamenti per la giornata di mercoledì.