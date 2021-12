Caso Salernitana, Stendardo: «Vicende che accadono soltanto in Italia» «Non rispecchia assolutamente ciò che Salerno e la piazza meriterebbero»

«Sono vicende che accadono solo in Italia, purtroppo. Perché alcune cose si sapevano ed è un peccato perché una tifoseria come quella di Salerno, una piazza importante come Salerno, credo che meriti molto di più. Affrontare un campionato così, passare dal sogno della serie A all’incubo attuale, credo sia davvero brutto per i tifosi della Salernitana che meritano davvero tante soddisfazioni. Io ho avuto la fortuna di giocare anche a Salerno, per me sono stati momenti bellissimi in una città che vive di calcio, con una tifoseria che vive per il calcio. E quindi dopo tanti anni era bello tornare in serie A con delle prospettive e delle aspettative diverse. Quello che sta succedendo in questo momento sicuramente non rispecchia quello che tutta la piazza e tutti i tifosi della Salernitana meriterebbero». Così Guglielmo Stendardo, ex difensore della Salernitana e attuale tecnico della Luiss, ha commentato ad Ottochannel 696 Tv le vicende societarie dei granata a margine della cerimonia di premiazione del premio "Delfino D'Oro".