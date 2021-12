Salernitana, si allarga il focolaio: positivi altri due calciatori Sale a sette il numero dei contagiati, domani confermata la ripresa degli allenamenti

Sale a sette il numero dei casi positivi al Covid riscontrati in casa Salernitana. Con una nota diffusa nel primo pomeriggio, infatti, la società campana ha reso pubblica la notizia del contagio di altri due calciatori. «L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito di ulteriori controlli, altri due calciatori sono risultati positivi al Covid-19. I calciatori risultati positivi sono quindi al momento sei». Ai tre casi riscontrati alla vigilia della partenza per Udine, se n'era aggiunto un altro nei giorni successivi, un altro ancora ieri e altri due oggi. Sei, come detto, sono calciatori mentre un altro è un componente dello staff. Domani, in ogni caso, è confermata la ripresa degli allenamenti con i superstiti del gruppo che hanno ottenuto il tampone negativo.