Cessione Salernitana, -2 al gong: tra oggi e domani attese le offerte Serve una proposta ufficiale con annessa caparra: solo così l'esclusione sarà scongiurata

Restano poco più di 48 ore per salvare la Salernitana ed evitare l'esclusione dal campionato di serie A. Un epilogo che la città spera di riuscire a scongiurare ma che, chiaramente, resta legato alla presentazione di offerte d'acquisto entro il 31 dicembre. La vicenda è entrata in una fase cruciale e nelle prossime ore dovranno essere compiute le mosse ufficiali. Tra stasera e domani dovrebbe arrivare l'offerta della cordata messa insieme da Domenico Cerruti e che risulterebbe composta da tre-quattro imprenditori, tra cui il torrese Francesco Agnello. Nelle scorse ore a Roma si è tenuto un altro incontro importante che è servito per provare a far quadrare i conti. Adesso, però, bisognerà versare la caparra del 5% per rendere l'offerta vincolante. Resta vivo anche l'interesse di Francesco Di Silvio, imprenditore attivo nel mondo del cinema con alle spalle un fondo lussemburghese. Il gruppo, nonostante lo scetticismo espresso dai trustee dopo la prima offerta, si dice pronto a fare un nuovo tentativo per aggiudicarsi la Salernitana. Se non dovessero esserci offerte sono pronti a farsi avanti anche il notaio Roberto Orlando e l'avvocato Michele Tedesco. Ma in queste ore si sarebbero fatti avanti anche altri gruppi le cui garanzie sono al vaglio dei trustee. Alle parole, infatti, dovranno seguire i fatti che in questa fase corrispondono alla presentazione di un'offerta con annessa caparra.