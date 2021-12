Salernitana, fine della quarantena: dopo dieci giorni di stop si torna in campo Ma i riflettori del gruppo restano puntati sulle vicende societarie

Dopo dieci giorni di stop forzato, la Salernitana ha ripreso la preparazione sul campo del “Mary Rosy”. All'appello mancavano i sei calciatori risultati positivi al Covid ed i tesserati non vaccinati per i quali la quarantena terminerà tra due giorni. Gli uomini di Stefano Colantuono hanno svolto un lavoro di ripristino muscolare seguito da esercizi aerobici. La preparazione riprenderà domani alle 15 ma è chiaro che in questa fase i riflettori del gruppo siano tutti puntati sulle vicende societarie: anche nello spogliatoio si attende con ansia una fumata bianca che possa allontanare l'incubo esclusione e possa consentire ai calciatori di terminare il campionato di serie A.