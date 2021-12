Salernitana, spunta la pista napoletana nello scenario cessione Ripresa al Mary Rosy e attesa per le decisioni sul match non giocato a Udine per lo stop dell'ASL

A poche ore dal limite posto sulla cessione si confermano i rumors e la piazza attende novità sostanziali per il futuro della Salernitana, che resta in bilico verso il 31 dicembre, deadline inderogabile dopo il consiglio federale e quanto espresso dal presidente FIGC, Gabriele Gravina. Nella serata di ieri si è aggiunta però la manifestazione di interesse da parte di un imprenditore partenopeo. Intenzione e non ancora un'offerta ufficiale, ma sembra aprirsi un nuovo fronte per le sorti del club granata. Prosegue il lavoro sottotraccia di Domenico Cerruti con l'ex presidente dell'Agropoli che aveva raggiunto la Capitale e via Allegri nel giorno del consiglio federale.

Nel frattempo, la squadra si è ritrovata al centro sportivo "Mary Rosy". Lavoro di ripristino muscolare seguito da esercizi aerobici: ecco quanto presentato dalla Salernitana nel report giornaliero per i ragazzi di Stefano Colantuono. Nel gruppo è salito a 7 il numero di casi covid prima della ripresa avvenuta nel centro tecnico e si conferma l'attesa per la decisione sul match non giocato a Udine per lo stop deciso dall'ASL di Salerno nei confronti del Cavalluccio Marino.