Cessione Salernitana, Agnello: «L'offerta è pronta». Spunta un fondo americano Ore decisive per il futuro del club granata: serve la svolta entro le 23.59

È corsa contro il tempo per evitare l'esclusione dal campionato di serie A della Salernitana. Entro le 23.59 dovranno essere presentate le offerte vincolanti per l'acquisto del club e dovrà essere versata la caparra del 5%. Ai trustee spetterà il compito di accettare quella ritenuta più vantaggiosa e comunicare il tutto alla Figc. Basterà questo per ottenere la proroga di 45 giorni entro i quali sarà, poi, formalizzato il passaggio di quote. L'ufficialità, però, potrebbe slittare alla giornata di lunedì: soltanto alla riapertura delle banche, infatti, sarà possibile verificare l'avvenuto bonifico. Nel frattempo la situazione è in continua evoluzione. Entro oggi sarà depositata l'offerta del gruppo Cerruti «Sono molto fiducioso, a breve presenteremo tutto», ha garantito in mattinata Francesco Agnello che guida la cordata messa insieme dall'ex presidente dell'Agropoli. «Come avevamo garantito l'offerta sarà depositata, stiamo curando gli ultimi adempimenti. Lo facciamo per una piazza come Salerno e per i suoi tifosi a cui auguro buon anno e grandi soddisfazioni».

Sarebbe pronto a scendere in campo anche Danilo Iervolino, fondatore di una nota università telematica che mercoledì sera ha illustrato in una call conference il suo progetto ai trustee. Adesso, però, dovrà essere formalizzata un'offerta. In queste ore circola con insistenza anche l'ipotesi di un'interessamento per la Salernitana da parte di un fondo americano che aveva già ottenuto l'accesso alla data room. È già stata depositata, invece, l'offerta da parte del notaio Roberto Orlando che insieme ad altri professionisti salernitani ha inoltrato la proposta di acquisto della Salernitana con annesso versamento della caparra.