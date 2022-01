Salernitana: i tifosi chiedono discontinuità, Iervolino ci pensa Sotto la lente d'ingrandimento la posizione del dg Fabiani che resterà in sospeso fino al closing

La notizia dell'accettazione dell'offerta presentata da Danilo Iervolino ha riacceso l'entusiasmo dei tifosi della Salernitana. La fumata bianca arrivata nella notte di San Silvestro è riuscita ad allontanare in un colpo solo la rabbia per i risultati deludenti e le preoccupazioni per un futuro che fino a poco fa era in bilico. La piazza in un attimo è tornata ad essere compatta ed ha subito fatto sentire la propria vicinanza all'imprenditore campano. Che, dal canto suo, ha ricambiato con parole al miele e con promesse importanti.

I tifosi sperano che possa esserci una discontinuità totale rispetto alla precedente gestione e, a più riprese, hanno chiesto l'allontanamento del dg Angelo Fabiani. Iervolino nelle dichiarazioni rese in queste ore ha spiegato che prediligerebbe una discontinuità con il passato ma che analizzerà le varie posizioni senza alcun pregiudizio. Le prime mosse ufficiali, tra l'altro, potranno arrivare soltanto dopo il passaggio di consegne che dovrà avvenire entro 45 giorni. L'imprenditore, però, è apparso motivato e desideroso di mettersi subito al lavoro, il che potrebbe anche anticipare di molto i tempi previsti per il closing.

Nel frattempo l'avvento di Iervolino sulla scena granata potrebbe garantire benefici anche alla squadra che aveva chiuso il girone d'andata con il morale sotto i tacchi. Giovedì la Salernitana inaugurerà la seconda parte di stagione con la sfida casalinga al Venezia. In Laguna i granata hanno conquistato una delle due vittorie collezionate nel girone d'andata. Riuscire a bissare quel risultato sarebbe il modo migliore per iniziare l'anno. Oltre che un gradito regalo per la nuova proprietà.