Salernitana, anche la Givova Scafati si congratula con Danilo Iervolino «Saprà interpretare al meglio l’impegnativo compito a cui è chiamato»

Anche il mondo del basket ha voluto rivolgere il suo in bocca al lupo a Danilo Iervolino per l'acquisizione delle quote della Salernitana. La Givova Scafati Basket, nelle persone del presidente Alessandro Rossano, del patron Nello Longobardi e del titolare del main sponsor Giovanni Acanfora, rivolge un grosso in bocca al lupo a Danilo Iervolino, imprenditore di Palma Campania, classe 1978, deus ex machina dell’università telematica Pegaso, che ha recentemente acquistato l’U. S. Salernitana 1919, militante nel campionato serie A di calcio. A lui, che il patron gialloblu Longobardi ha avuto il privilegio di conoscere in occasione di un incontro di Confindustria qualche anno fa, è rivolto un grosso in bocca al lupo per questa nuova avventura, con la convinzione che la sua reggenza sarà supportata dalla grande professionalità e da quelle doti etiche e morali che da sempre hanno caratterizzato il corso della sua carriera da imprenditore, nella certezza che saprà interpretare al meglio l’impegnativo compito a cui è chiamato, nel rispetto dei tanti tifosi ed appassionati del club granata e dell’intera città di Salerno.