Salernitana, mercato in stand-by fino al passaggio di consegne L'imprenditore napoletano spera di accorciare i tempi

Carte alla mano ci sarebbe tempo fino al 14 febbraio per passare le quote della Salernitana nelle mani di Danilo Iervolino. Ma l'imprenditore napoletano ha fretta d'iniziare a modellare la formazione granata e d'imprimere subito la sua linea al nuovo corso. I tempi, dunque, potrebbero accorciarsi di molto e non è da escludere che il passaggio di consegne possa avvenire nel giro di due settimane. La data cerchiata in rosso è il 15 gennaio quando all'Arechi, ironia della sorte, arriverà proprio la Lazio di Claudio Lotito. La speranza di Iervolino è di farcela, non tanto per la sfida all'imprenditore laziale, quanto per poter intervenire sul mercato. La situazione, al momento, resta in stand-by per diversi motivi. Il potere di firma è sempre in capo ad Ugo Marchetti che resterà amministratore unico fino al passaggio di consegne. Il generale, però, non impegnerà risorse che poi ricadrebbero sulla futura gestione. Servirà, dunque, un coordinamento con i nuovi proprietari per capire come operare. Stesso discorso vale anche per la figura del direttore generale Angelo Fabiani, uomo mercato che attende di capire se il suo futuro sarà ancora all'ombra dell'Arechi. Un quesito che a breve dovrebbe avere una risposta ma che, per il momento, tiene tutto in stand-by.