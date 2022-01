Salernitana, la Lega di A contraria al rinvio del match con il Venezia Stessa decisione anche per Udinese e Verona: il calcio è nel caos

La Lega di serie A non sembra intenzionata a cambiare il programma della prima giornata di ritorno del campionato di massima serie. La richiesta di rinviare il match contro il Verona presentata dalla Salernitana, dunque, non dovrebbe essere accolta. Stessa decisione dovrebbe essere presa anche per le partite di Verona e Udinese, squdre che a loro volta sono alle prese con l'emergenza Covid. Gli scaligeri, che domenica dovrebbero ospitare la Salernitana, hanno dieci positivi nel gruppo squadra (8 sono calciatori), mentre i friulani ne hanno nove, sette dei quali sono calciatori. In entrambi i casi, però, le Asl potrebbero bloccare la partenza per Firenze e Torino, come era accaduto alla Salernitana lo scorso 21 dicembre. Ai granata, tra l'altro, dovrebbe essere impedito anche di partire per Verona dove il cavalluccio marino dovrebbe scendere in campo domenica sera. Nel frattempo, però, con la Lega di A che non sembra intenzionata a rinviare la partita con il Venezia, la società granata dovrà decidere se scendere in campo all'Arechi con i (pochi) calciatori disponibili e tanti Primavera, oppure se rinunciare e andare incontro ad uno 0-3 a tavolino che verebbe impugnato nelle sedi competenti.