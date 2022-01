Salernitana, l'ok al bilancio frena Danilo Iervolino: rebus mercato L'imprenditore lavora per definire l'organigramma societario: contatti con Walter Sabatini

Dipendesse da lui, probabilmente, darebbe immediatamente inizio alla rivoluzione che ha in mente per la sua Salernitana. Ma i tempi burocratici previsti dal codice civile potrebbero allungare la fase di stallo, facendo slittare tutto all'ultima decade di gennaio. Tutto ruota attorno all'approvazione del bilancio, procedura che ha già caratterizzato il recente passato. Il 27 dicembre, infatti, l'assemblea dei soci non aveva potuto approvare il documento finanziario in quanto non vi era certezza della continuità aziendale. Un requisito diventato sicuro pochi minuti prima di Capodanno con l'accettazione dell'offerta presentata da Danilo Iervolino. Nei primi giorni dell'anno anche la Figc ha dato il via libera all'operazione, chiedendo ai trustee di rispettare i 45 giorni previsti per completare il passaggio di consegne. Termini che saranno rispettati anche se, come detto, l'insediamento dell'imprenditore napoletano potrebbe prevedere tempi leggermente più lunghi di quanto auspicavano sia i tifosi che lo stesso Iervolino.

La (ritrovata) continuità aziendale, infatti, ha reso necessario un aggiornamento del bilancio che, come previsto dalle normative del codice civile, dovrà essere depositato nuovamente. Dal quel momento ci sono trenta giorni di tempo per convocare l'assemblea dei soci ed approvare i conti. Entro 15 giorni dall'assemblea, invece, dovranno prinunciarsi - fornendo le loro osservazioni - i revisori contabili ed il collegio dei sindaci che, difficilmente rinunceranno ai termini di legge. Cosa che, invece, potrebbero fare i trustee in qualità di soci. A conti fatti, dunque, l'ok al bilancio dovrebbe arrivare non prima dell'ultima decade di gennaio. Soltanto dopo il via libera, si potrà mettere tutto nero su bianco e sancire ufficialmente il passaggio della Salernitana nelle mani di Iervolino.

Da capire, dunque, come s'intenderà procedere sul mercato e soprattutto chi opererà in questa fase d'interregno. La nuova proprietà, nel frattempo, sta provando a costruire l'ossatura da cui ripartire: in queste ore, secondo indiscrezioni, ci sarebbero stati diversi contatti con Walter Sabatini che potrebbe prendere il posto del dg Angelo Fabiani.