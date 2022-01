Covid nel calcio, Iervolino: «La serie A sospenda le prossime giornate» L'imprenditore napoletano: «La regolarità del torneo potrebbe essere compromessa»

La Salernitana, com'è noto, questo pomeriggio non scenderà in campo contro il Venezia a causa dell'emergenza Covid. Per i granata si tratta della seconda partita consecutiva non disputata alla quale, con ogni probabilità, si aggiungerà anche la trasferta in programma domenica a Verona. Un problema da tenere in considerazione, al pari dell'aumento dei contagi che sta provocando disagi a tutto il mondo del calcio. Circostanze su cui ha puntato i riflettori anche Danilo Iervolino, patron in pectore della Salernitana che attraverso i social ha chiesto la sospensione delle prossime giornate di campionato per garantire la regolarità del torneo di serie A.

«I livelli di contagio raggiunti nelle ultime settimane sono un effetto preoccupante del diffondersi della pandemia. In questo quadro epidemiologico sarebbe auspicabile che tutti, congiuntamente, ci adoperassimo al fine di frenare l'avanzata del virus. Non può sottrarsi da una simile responsabilità il mondo dello sport, che ha l'obbligo di preservare la salute di tutti i suoi affiliati e d appassionati. Ritengo ragionevole che la Lega di serie A adotti gli opportuni provvedimenti al fine di sospendere le prossime giornate di campionato la cui regolarità, peraltro, potrebbe essere compromessa dalle numerosi defezioni che ogni club, purtroppo, conta tra i suoi tesserati. Mi auguro che lo sport continui a rappresentare limpidamente i suoi valori fondanti di responsabilità e rispetto», conclude l'imprenditore napoletano.