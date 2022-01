Salernitana-Venezia: all'Arechi va in scena la sfida fantasma I granata non si presenteranno a causa del Covid

ORE 19.15: È arrivato il triplice fischio di Sacchi di Macerata: sospesa la sfida dell'Arechi per l'assenza della formazione granata. La palla passa alla giustizia sportiva. I riflettori, adesso, sono puntati sulla prossima trasferta, in programma domenica a Verona. Domani scadranno i cinque giorni di quarantena per gran parte dei contatti stretti che saranno sottoposti a tampone di controllo: chi otterrà il via libera potrà tornare regolarmente ad allenarsi per iniziare a preparare il match del “Bentegodi” dove Colantuono potrebbe arruolare anche diversi giovanissimi.

Lo stadio Arechi è aperto, il Venezia è arrivato in via Allende ma non c'è la Salernitana. I granata, fermati dal Covid (11 positivi nel gruppo squadra e 25 tesserati in isolamento), non parteciperanno alla sfida in programma alle 18.30 e proveranno a far valere le proprie ragioni nelle sedi competenti. Paolo Zanetti, tecnico dei lagunari, ha diramato anche la formazione: il Venezia, se si fosse giocato, sarebbe sceso in campo con Lezzerini; Ebuehi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Busio, Cuisance; Aramu; Henry, Okereke. I veneti hanno svolto comunque il riscaldamento pre-gara. Poi sono rientrati negli spogliatoi e adesso attenderanno i canonici 45'. Alle 19.15 l'arbitro Sacchi di Macerata decreterà la fine del match, poi la palla passerà alla giustizia sportiva.