Salernitana, positivo un altro calciatore ma a Verona si giocherà Al momento sono positivi ancora otto calciatori

Si allarga il focolaio Covid nella Salernitana ma, per il momento, la sfida di Verona non è in discussione. Dal ciclo di tamponi effettuato in mattinata è emersa la positività di un altro calciatore che era già in quarantena e che, quindi, non ha avuto contatti con gli altri componenti del gruppo squadra. È terminato, invece, l'isolamento per gli altri calciatori che erano stati considerati contatti stretti dei cinque positivi emersi nella giornata di lunedì. Nel complesso, dallo scorso 21 dicembre, la Salernitana ha dovuto fare i conti con 13 positività, 11 delle quali hanno riguardato calciatori. Ad oggi tre atleti si sono negativizzati e sono tornati a lavorare con il gruppo. Per la trasferta di domenica a Verona, dunque, la formazione di Stefano Colantuono - che oggi è tornata ad allenarsi – dovrebbe avere a disposizione più dei 13 elementi previsti dal nuovo protocollo. Di sicuro l'allenatore del cavalluccio marino, per avere qualche alternativa in più, sarà costretto a convocare anche qualche giovanissimo della Primavera.