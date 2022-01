Verona-Salernitana, Colantuono in emergenza riparte dal 3-5-2 Il tecnico del cavalluccio marino riparte da Gondo e Djuric

È sfida tra due delle squadre che hanno avuto il maggior numero di contagi nelle ultime settimane. Ma Verona e Salernitana arrivano al match del "Bentegodi" con umori e situazioni decisamente differenti. Gli scaligeri, nonostante l'emergenza, sono riusciti a fare risultato pieno a La Spezia. I granata non hanno disputato le ultime due partite (entrambe sub iudice) e hanno necessità d'iniziare bene il 2022 per provare a tenere vive le speranze di salvezza. Colantuono porterà in panchina ben cinque elementi della Primavera ed avrà pochissime soluzioni a disposizione. Il tecnico dovrebbe punatre sul 3-5-2: davanti a Fiorillo spazio a Delli Carri, Gyomber e Gagliolo. Zortea e Veseli saranno gli esterni con Mamadou Coulibaly, Di Tacchio e Kastanos a completare la linea di centrocampo. Davanti toccherà a Gondo far coppia con Bonazzoli.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Casale, Gunter, Ceccherini; Tameze, Veloso, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. A disposizione: Toniolo, Kivila, Terracciano, Sutalo, Ruegg, Depaoli, Lasagna, Kalinic. Allenatore: Tudor.

SALERNITANA (3-5-2): Fiorillo; Delli Carri, Gyomber, Gagliolo; Zortea, M. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos, Veseli; Djuric, Gondo. A disposizione: Belec, De Matteis, Motoc, Perrone, Jaroszynski, Kechrida, Schiavone, Capezzi, Russo, Bonazzoli, Cannavale. Allenatore: Colantuono.

Arbitro: Dionisi di L’Aquila.