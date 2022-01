Salernitana: Iervolino tifa a distanza, al "Bentegodi" 50 cuori granata Il futuro proprietario del club: "Siamo solo all’inizio. Restiamo uniti. Crediamoci"

Diventerà a tutti gli effetti il proprietario della Salernitana entro, massimo, un paio di settimane. Ma Danilo Iervolino è già riuscito a scaldare i cuori dei tifosi granata. L'imprenditore campano, con un post pubblicato sui social, ha voluto augurare buona fortuna al cavalluccio marino in vista della trasferta in programma a Verona. «Questa sera guarderò i nostri ragazzi giocare e onorare con i loro sforzi i colori della U.S. Salernitana 1919! Siamo solo all’inizio. Restiamo uniti. Crediamoci!», il messaggio postato da Danilo Iervolino e che ha incassato messaggi di condivisione da parte di tanti tifosi granata.

Sostenitori che saranno al seguito della squadra anche al Bentegodi. L'emergenza sanitaria, abbinate alle incertezze che hanno caratterizzato gli ultimi giorni, non hanno fatto decollare la prevendita. Ma in terra veneta ci saranno comunque una cinquantina di cuori granata. Tra questi anche il presidente del club Mai Sola, Antonio Carmando ed altri soci che, partiti in mattinata da Napoli, stanno raggiungendo Verona per essere al fianco della Salernitana.