Salernitana, Iervolino esulta per il blitz: «Il cuore è già oltre l'ostacolo» L'imprenditore festeggia per il successo conquistato a Verona dai granata

Danilo Iervolino ha bagnato con una vittoria la prima partita da presidente in pectore della Salernitana. L'imprenditore campano, in mattinata, aveva augurato buona fortuna ai granata. Un messaggio che ha portato bene al cavalluccio marino che, con il successo conquistato al Bentegodi, riapre la corsa salvezza. «Ringrazio i ragazzi per la straordinaria prestazione di questa sera. Nulla è impossibile, il cuore è già oltre l’ostacolo. Andiamo avanti con fiducia!», il messaggio postato da Danilo Iervolino, accompagnato dagli hashtag #macteanimo #forzagranata #ussalernitana1919

È già diventata virale, invece, la foto che ritrae l'imprenditore campano felice, in maglia granata e "travolto" dall'abbraccio di familiari e collaboratori (tutti rigorosamente in maglia granata) dopo il blitz conquistato al "Bentegodi". Un successo che potrebbe segnare la svolta per il cavalluccio marino. E che, di certo, ha contribuito ancor di più a far entrare Danilo Iervolino nel cuore dei tifosi salernitani.