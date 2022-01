Verona-Salernitana 1-2, Colantuono: «Grazie a tutti, prova di grande sacrificio» Il tecnico esulta per il blitz al Bentegodi: «Quando ci saremo tutti, ci giocheremo le nostre carte»

Può finalmente esultare Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, che con il successo di Verona ha centrato la sua seconda vittoria da quando allena il cavalluccio marino. Un blitz che è arrivato nel momento più difficile del campionato per i granata, alle prese con il Covid e privi di otto calciatori.

«Voglio fare i complimenti alla squadra - ha esordito il tecnico granata nel post-gara - Il periodo è stato difficilissimo, tra Covid ed infortuni. I ragazzi sono stati dei professionisti esemplari. Li ringrazio davvero. La vittoria è importante su un campo difficile e contro una squadra forte». Tre punti che risultano ancora più preziosi per il modo in cui è arrivata la Salernitana a Verona. «Abbiamo disputato la partita che potevamo fare, non avevo grossi cambi soprattutto a centrocampo. Capezzi era reduce da problemi fisici. Sapevamo servisse tanto sacrificio ma le occasioni le abbiamo create noi con Gondo e Zortea. Il Verona nella ripresa ha avuto le sue palle gol. Non possiamo preparare le partite in questo momento, dobbiamo fare di necessitò virtù. Lavoro in funzione di quello che ho, da quando sono arrivato mi sono dovuto adattare viste le tante assenze. Ci servono punti e recuperare giocatori subito, siamo corti. Oggi in tanti non ne avevano più. Quando ci saremo tutti, ci giocheremo le nostre carte. Non siamo fortunatissimi, abbiamo colpito molti pali. Giocare con l’assillo del risultato non rende le cose facili, speriamo di riuscire a fare qualche filotto. Vogliamo restare attaccati al gruppone».