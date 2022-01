Verona-Salernitana 1-2, Tudor: «Era una partita impossibile da perdere» Lazovic mastica amaro: «Sconfitta che fa male, loro si sono difesi bene»

«C'è delusione, perché eravamo scarichi e lenti. Non abbiamo fatto bene quello che sappiamo fare di solito». Così Igor Tudor ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta dell'Hellas contro la Salernitana. «Dal primo minuto ho visto una squadra scarica, però questa era una partita impossibile da perdere. Forse ogni 100 sfide del genere se ne perde una. C'era un clima surreale e anche l'arbitro ha contribuito in questo senso. Voglio dimenticare questo match in fretta».

«Aspettavo questo gol da tanto ma purtroppo abbiamo perso ed è una sconfitta che fa male». Così Darko Lazovic ai microfoni di Dazn al termine della vittoria della Salernitana sul campo dell'Hellas. «Dobbiamo guardare avanti alla partita con il Sassuolo. La Salernitana ha difeso bene, ma noi potevamo giocare meglio. Purtroppo non ci siamo riusciti».