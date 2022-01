Salernitana, appuntamento dal notaio: l'era Iervolino sta per iniziare Giovedì previsto il passaggio di consegne, poi partirà la campagna di rafforzamento

I trustee hanno già fatto spazio in agenda, segnando in rosso la data di giovedì 13 gennaio. Un appuntamento che, salvo imprevisti, segnerà l'inizio di una nuova era per il calcio a Salerno. Danilo Iervolino ha, infatti, pigiato sull'acceleratore ed è intenzionato a chiudere l'operazione per l'acquisto del club granata entro giovedì. Il closing, dunque, arriverà proprio nella settimana che porterà alla sfida contro la Lazio dell'ex Claudio Lotito.

Le parti stanno limando gli ultimi dettagli ma è molto probabile che nelle prossime ore possa arrivare la convocazione ufficiale per le firme dal notaio. A rappresentare il trust Salernitana 2021 saranno, naturalmente, i trustee Susanna Isgrò e Paolo Bertoli che arriveranno a Salerno per eseguire l'ultimo atto del proprio incarico. A rappresentare la Idi s.r.l. (la società attraverso la quale è stata presentata l'offerta vincolante d'acquisto), invece, sarà l'amministratore Generso De Luca.

Dopo le firme il club granata passerà a tutti gli effetti nelle mani di Danilo Iervolino che potrà avviare la sua rivoluzione. Un progetto a cui l'imprenditore campano sta lavorando sottotraccia dal primo giorno del nuovo anno e che prevede investimenti importanti per provare a mantenere la categoria. Il compito di rinforzare la rosa dovrebbe essere affidato a Walter Sabatini con il quale ci sono stati diversi contatti in queste settimane. Probabile che sia stata già stilata anche la lista dei rinforzi per provare a raggiungere un traguardo che, dopo il blitz di Verona, non è più così lontano.