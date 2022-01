Salernitana, su 696 TV ritorna l'appuntamento con Granatissimi In diretta a partire dalle 21: tra gli ospiti anche Roberto Breda

Come ogni martedì ritorna l'appuntamento con Granatissimi, la trasmissione di Ottochannel 696 TV dedicata alla Salernitana. A partire dalle 21 riflettori puntati sull'imminente passaggio definitivo delle quote societarie a Danilo Iervolino. In primo piano la nuova proprietà del club granata, ma anche le questioni di campo: ampio spazio al blitz di Verona e alla prossima sfida contro la Lazio dell'ex co-patron Claudio Lotito. E non solo. Costanti aggiornamenti sulle due partite non disputate (con Udinese e Venezia), sulle quali si attende il verdetto della giustizia sportiva.

Nel corso della puntata se ne parlerà con il direttore del quotidiano Le Cronache, Tommaso D’Angelo, e con il consigliere comunale di Salerno, Catello Lambiase, in studio con Carla Polverino. In collegamento Skype il giornalista Peppe Iannicelli e l'allenatore Roberto Breda.

Come sempre parola ai tifosi. Sarà possibile intervenire in diretta, chiamando la redazione di Salerno 089 252486 o il numero verde gratuito 800 919 002 o inviando un messaggio sms o whatsapp al 3428725223.

Appuntamento da non perdere alle 21 in diretta sul canale 696 DTT e in streaming su ottochannel.tv/direttalive/ . In replica il mercoledì alle 16 e disponibile nella sezione on demand del sito ottochannel.tv.