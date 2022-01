Salernitana: Colantuono ritrova Obi, Ranieri e Ruggeri, dubbio Zortea Contro la Lazio mancherà sicuramente per squalifica Gyomber

Il successo di Verona ha restituito fiducia e speranze alla Salernitana. Il resto, poi, potrebbe farlo la svolta societaria che sembra essere davvero dietro l'angolo. Salvo imprevisti, nella giornata di giovedì le quote del club passeranno ufficialmente nelle mani di Danilo Iervolino. Una nuova era che potrebbe garantire nuova linfa anche alla squadra, attesa dalla difficile sfida interna contro la Lazio dell'ex co-patron Claudio Lotito. Non è chiaro se l'imprenditore romano seguirà i biancocelesti dalla tribuna vip dell'Arechi o se, come accade solitamente per le partite in trasferta, resterà nella Capitale. La Salernitana, in ogni caso, proverà a fargli uno sgambetto, sia per dare continuità al blitz del "Bentegodi" che per alimentare le speranze di salvezza. Rispetto al match in Veneto, Colantuono recupererà Obi, Ranieri e Ruggeri (da oggi è tornato a lavorare in gruppo dopo quattro mesi di stop) ma dovrà fare i conti con l'assenza dello squalificato Gyomber che, dopo il giallo ricevuto, dovrà fermarsi per un turno. Da verificare anche le condizioni di Zortea, uscito acciaccato dall'ultimo match.