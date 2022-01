Salernitana, pronto l'atto di cessione per l'ingresso ufficiale di Iervolino Sabatini nuovo responsabile dell'area tecnica: è la vigilia degli passaggi ufficiali

Il passaggio di consegne è definito da tempo e domani sarà il giorno della stipula dell'atto di cessione della Salernitana con Danilo Iervolino che diventerà ufficialmente il presidente del club granata. L'annuncio arriva da via Allende con la comunicazione di una nuova conferenza stampa, fissata sempre domani, con inizio alle 15.30, in cui sarà protagonista il nuovo massimo dirigente del Cavalluccio Marino. Via alla nuova gestione con Iervolino proprietario e Walter Sabatini nuovo responsabile dell'area tecnica. A meno di clamorose sorprese, sarà ufficializzato anche il dirigente umbro all'interno dell'organigramma granata. La presidenza affiderà a Sabatini il compito di aggiungere le pedine utili per la missione salvezza. L'ex ds di Palermo, Roma, Inter, Sampdoria e Bologna firmerà un contratto di 6 mesi.