Salernitana, altra tegola: si ferma di nuovo Mamadou Coulibaly Infortunio muscolare per il centrocampista che era rientrato con il Verona

La Salernitana è costretta a fare a meno nuovamente di Mamadou Coulibaly. Il centrocampista ex Udinese, che contro il Verona era tornato titolare a distanza di oltre tre mesi, si è fermato nuovamente. Il calciatore ha svolto fisioterapia a causa di una lieve lesione muscolare al retto femorale destro. Contro la Lazio, dunque, non ci sarà. Fisioterapia anche per Strandberg che prosegue il percorso di riabilitazione dopo l'intervento subito.

Problemi non da poco per Colantuono che deve fare i conti anche con l'assenza dei calciatori ancora positivi al Covid. Nonostante tutto il tecnico proverà a dare continuità dopo il blitz conquistato al "Bentegodi". Oggi i granata hanno lavorato sul prato del Mary Rosy aprendo la seduta con una fase di riscaldamento tecnico seguita da un torello. L’allenamento si è concluso con esercitazione tattiche e partita.

La seduta di rifinitura in vista della gara contro la Lazio è fissata per domani alle ore 15:00 presso il C.S. “Mary Rosy”.