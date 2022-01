Salernitana, altri due positivi nel gruppo-squadra Ora sono 4 i casi covid nella rosa a disposizione di Colantuono

La Salernitana ha reso noto la positività di altri 2 calciatori al covid-19. Casi riscontrati dall'ultimo ciclo di tamponi effettuato dal gruppo squadra: ora sono 4 i positivi tra i tesserati del Cavalluccio Marino dopo le 6 negativizzazioni certificate passo dopo passo nei giorni scorsi. La Salernitana vive le ore di vigilia del match con la Lazio. A seguito delle due nuove positività accertate tra i calciatori, la società granata ha deciso di annullare la conferenza stampa pre-gara in cui Stefano Colantuono avrebbe presentato la sfida con i biancocelesti. Il covid determina quattro defezioni senza dimenticare gli infortuni di Mamadou Coulibaly e Stefan Strandberg, limitati a terapie nelle scorse ore. Nel frattempo, Danilo Iervolino ha visionato le strutture del centro sportivo "Mary Rosy", quartier generale della prima squadra, ma anche il campo Volpe negli istanti in cui sul terreno di gioco era protagonista la rappresentativa under 15: sempre più nel mondo granata il nuovo presidente della Salernitana.