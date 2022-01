Salernitana, ufficiale l'addio di Fabiani e Bianchi Risoluzione consensuale con il direttore generale e il club manager

Si chiude ufficialmente il rapporto tra la Salernitana e i dirigenti, Angelo Fabiani e Alberto Bianchi. Risoluzione consensuale per il club granata con gli ormai ex direttore generale e club manager. Fabiani è stato responsabile dell'area tecnica e dirigenziale nell'era Lotito-Mezzaroma dal 2014. Bianchi ha concluso la carriera da calciatore con il Cavalluccio Marino prima di diventarne dirigente. Il nuovo presidente, Danilo Iervolino, ha definito l'accordo con Walter Sabatini. Sarà contratto di 6 mesi per l'ex ds di Palermo, Roma, Inter, Sampdoria e Bologna.

La nota ufficiale - "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto con il sig. Angelo Fabiani e con il Sig. Alberto Bianchi. Ringraziandoli per il lavoro svolto in questi anni la Società augura loro le migliori soddisfazioni professionali".