Salernitana, oggi esordio all'Arechi per il neo direttore Sabatini Accordo semestrale per iniziare a costruire un progetto vincente

L'annuncio lo aveva già dato giovedì in conferenza stampa Danilo Iervolino. Ma da ieri sera è iniziata ufficialmente l'avventura di Walter Sabatini alla Salernitana. L'esperto dirigente sostituirà Angelo Fabiani che, sempre nella giornata di ieri, è stato ufficialmente congedato (risoluzione consensuale del contratto) insieme al dirigente Alberto Bianchi. Sabatini è stato annunciato come direttore sportivo ma, naturalmente, si occuperà a 360 gradi della ristrutturazione tecnica della società granata. Oggi farà il suo esordio all'Arechi in occasione di Salernitana-Lazio. Ma, nel frattempo, ha già iniziato a lavorare al mercato di riparazione. I primi contatti con Iervolino, infatti, risalgono ad inizio gennaio: è bastato poco per intendersi e per raggiungere l'intesa che avrà una durata semestrale. Ma non è detto che il rapporto tra Sabatini e la Salernitana non possa continuare anche nel futuro. La società, infatti, è intenzionata a costruire un rapporto a medio-lungo termine e Sabatini potrebbe essere il pilastro da cui partire. Il nuovo uomo mercato, come detto, ha già iniziato a lavorare alla campagna di rafforzamento del cavalluccio marino che, naturalmente, entrerà nel vivo a partire da lunedì.