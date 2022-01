Salernitana, maledizione Covid: altri tre calciatori positivi Il contagio è emerso a poche ore dal match contro la Lazio

Il Covid non concede tregua alla Salernitana. Dopo i quattro positivi già emersi nei giorni scorsi, in mattinata sono emersi altri tre contagi tra i calciatori granata. In questo momento sono in corso ulteriori controlli ma la partita contro la Lazio non dovrebbe essere a rischio. È chiaro, però, che la Salernitana scenderà in campo con una formazione ampiamente rimaneggiata e con diversi elementi della Primavera in panchina.