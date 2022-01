VIDEO | Salernitana, prima all'Arechi per Iervolino: l'arrivo del presidente Prima volta in via Allende per il proprietario del club granata

Esordio all'Arechi per il presidente Danilo Iervolino che, in occasione della sfida contro la Lazio, è arrivato in via Allende intorno alle 17. Accompagnato dalla moglie Chiara e dal figlioletto, il numero uno del club granata si è diretto negli spogliatoi per un saluto alla squadra. La prima sfida della sua gestione sarà all'insegna dell'emergenza totale (il Covid ha falcidiato i granata che dovranno fare a meno di sette calciatori) ma il numero uno del cavalluccio marino spera di vedere in campo l'animo mostrato dai suoi ragazzi già nella trasferta di Verona.

«In ogni crisi ci sono opportunità, non avrei voluto una prima partita con una squadra decimata. Sono qui con tutta la famiglia perché il nostro progetto deve incentivare le famiglie a venire allo stadio. La Lazio è una grandissima squadra, ma noi abbiamo grande entusiasmo e ci proveremo. A Colantuono dico di mettere energia e la positività, le sfide si possono anche perdere, l'importante è che ci sia energia da trasferire ai giovani. Avanti tutta», ha commentato il numero uno del club granata ai microfoni di DAZN, dove ha parlato anche di calciomercato. «Ne parlerò da domani con Sabatini, c’è voglia di incidere sul mercato di riparazione. Faremo tante valutazioni, creeremo un instant team per restare in Serie A ma anche per lavorare ad un progetto di medio-lungo periodo. A Sabatini ho parlato del progetto, tecnico e non solo, lui ha capito la mia voglia di cambiare. Ha accettato e c’è stata subito alchimia tra tutti e due».

Sull'ex patron Claudio Lotito, infine, ha detto. «Gli faccio i complimenti, è un presidente straordinario. Ha fatto benissimo con la Lazio e con la Salernitana, anche se le norme gli hanno impedito di restare in serie A. Ma a lui vanno i miei complimenti ed una stima enorme».

In via Allende è atteso anche il governatore della Campania, Vincenzo De Luca che dovrebbe seguire Salernitana-Lazio dagli spalti dell'Arechi.