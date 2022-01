Salernitana, rivoluzione in arrivo: domani si presenta il ds Sabatini Nuova conferenza stampa: il dirigente sarà affiancato dal presidente Iervolino

Il ko contro la Lazio non ha alterato i piani della Salernitana che, dopo l'avvicendamento alla giuda della società, è pronta ad attuare una vera e propria rivoluzione. Sul mercato, come è noto, il compito di rinforzare l'organico spetterà a Walter Sabatini: l'esperto dirgente umbro ieri non era all'Arechi ma si è già messo al lavoro per garantire i tasselli necessari alla sua Salernitana. Domani, tra l'altro, il direttore sportivo della Salernitana si presenterà ufficialmente alla città.

«L’U.S. Salernitana 1919 comunica che domani, lunedì 17 gennaio alle ore 15:30, il Presidente Danilo Iervolino e il Direttore Sportivo Walter Sabatini incontreranno i giornalisti in conferenza stampa presso la sede del Gruppo Noviello in Via Terre Risaie, 4 b/bis a Salerno», la nota diffusa dal club attraverso il sito ufficiale.

Per Sabatini, dunque, sarà l'occasione per spiegare i motivi che lo hanno spinto ad accettare la proposta della Salernitana ma, soprattutto, per illustrare il progetto che intende attuare all'ombra dell'Arechi per provare a salvare la serie A.